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ЦБ России ужесточит требования к ипотеке с низким взносом на первичном рынке жилья

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Центробанк России с 1 декабря ужесточит регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом на первичном рынке жилья.
ЦБ России ужесточит требования к ипотеке с низким взносом на первичном рынке жилья
  • РИА Новости

«Банк России установил с 1 декабря 2022 года надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве (кредиты на ДДУ), с первоначальным взносом не выше 10%. Величина надбавки составляет 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заёмщика (ПДН)», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что данная мера направлена на ограничение практик предоставления кредитов на ДДУ с низким первоначальным взносом.

Ранее сообщалось, что правительство России перечислило ещё более 56 млрд рублей на субсидирование программ льготной ипотеки по поручению президента страны Владимира Путина.

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