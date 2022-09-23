Терапевт Куприна рассказала, что из-за плесени может развиться астма
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В беседе с «Известиями» она пояснила, что плесень — бытовое, а не научное понятие. Так называют колонии грибков, которые могут быть окрашены в разные цвета и оттенки. Плесневые грибы распространяются по воздуху в виде микроскопических спор.
«Плесень вырабатывает токсины, которые наносят вред здоровью человека… Самые распространённые негативные эффекты — сухой кашель, аллергические реакции, расстройство желудка, головные боли, носовые кровотечения. Длительное воздействие плесени может привести к появлению астмы и пневмонии, поражению почек, печени и лёгких», — отметила Куприна.
Ранее профессор Екатерина Кривцова, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», в беседе с URA.RU рассказала, что сон на голодный желудок может привести к воспалению пищевода и апноэ.