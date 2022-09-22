В Петербурге прививку от гриппа сделали более миллиона жителей

В Санкт-Петербурге прививку от гриппа сделали более миллиона жителей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Смольный.

Вакцинировались почти 5 тыс. беременных женщин, более 220 тыс. детей, а также 777 тыс. взрослых.

«Особое внимание уделяется иммунизации лиц с хроническими заболеваниями. На 22 сентября привито более 283 тыс. человек, состоящих на учёте с различными заболеваниями», — рассказали в городской администрации.

Прививочные пункты открыты во всех поликлиниках Петербурга. Также работают передвижные пункты.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.