Находящихся в краткосрочной поездке за рубежом россиян могут призвать на службу

Находящихся в краткосрочной поездке за рубежом россиян могут призвать на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Об этом сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Он рассказал, что призваны могут быть те, кто находятся за пределами России в краткосрочной поездке и по месту жительства в России состоят на воинском учёте.

Цимлянский уточнил, что те граждане России, которые постоянно проживают за пределами страны, не состоят на воинском учёте и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации.

Также он сообщил, что от призыва в рамках частичной мобилизации освобождены работники предприятий ОПК и граждане, признанные временно не годными по состоянию здоровья.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».