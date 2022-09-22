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Находящихся в краткосрочной поездке за рубежом россиян могут призвать на службу

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Находящихся в краткосрочной поездке за рубежом россиян могут призвать на военную службу в рамках частичной мобилизации.
Находящихся в краткосрочной поездке за рубежом россиян могут призвать на службу
  • РИА Новости

Об этом сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Он рассказал, что призваны могут быть те, кто находятся за пределами России в краткосрочной поездке и по месту жительства в России состоят на воинском учёте. 

Цимлянский уточнил, что те граждане России, которые постоянно проживают за пределами страны, не состоят на воинском учёте и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации.

Также он сообщил, что от призыва в рамках частичной мобилизации освобождены работники предприятий ОПК и граждане, признанные временно не годными по состоянию здоровья.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

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