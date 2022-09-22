Находящихся в краткосрочной поездке за рубежом россиян могут призвать на службу
- РИА Новости
Об этом сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Он рассказал, что призваны могут быть те, кто находятся за пределами России в краткосрочной поездке и по месту жительства в России состоят на воинском учёте.
Цимлянский уточнил, что те граждане России, которые постоянно проживают за пределами страны, не состоят на воинском учёте и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации.
Также он сообщил, что от призыва в рамках частичной мобилизации освобождены работники предприятий ОПК и граждане, признанные временно не годными по состоянию здоровья.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».