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Психолог Шахов посоветовал жить сегодняшним днём для борьбы со стрессом

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Социальный психолог Александр Шахов дал рекомендации по борьбе со стрессом.
Психолог Шахов посоветовал жить сегодняшним днём для борьбы со стрессом
  • Gettyimages.ru

«Живите сегодняшним днём. Не думайте о прошлом, что было, что потеряли. Не думайте о будущем, что будет, как будете жить», — заявил он в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, также стоит «выгрузить» все свои страхи.

«Мы боимся монстра под кроватью. Вместо того чтобы бояться, выпишите и подсветите эти страхи», — пояснил Шахов.

Как считает эксперт, важно понять, что можно сделать «прямо сейчас», и определить действия, при выполнении которых страх будет отодвигаться.

Кроме того, Шахов посоветовал изучить ситуацию со всех сторон.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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