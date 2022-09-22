Психолог Шахов посоветовал жить сегодняшним днём для борьбы со стрессом
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«Живите сегодняшним днём. Не думайте о прошлом, что было, что потеряли. Не думайте о будущем, что будет, как будете жить», — заявил он в беседе с РИАМО.
По словам эксперта, также стоит «выгрузить» все свои страхи.
«Мы боимся монстра под кроватью. Вместо того чтобы бояться, выпишите и подсветите эти страхи», — пояснил Шахов.
Как считает эксперт, важно понять, что можно сделать «прямо сейчас», и определить действия, при выполнении которых страх будет отодвигаться.
Кроме того, Шахов посоветовал изучить ситуацию со всех сторон.
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