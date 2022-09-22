Сенатор Ковитиди предложила убрать часть болезней из оснований для отсрочки от службы
- РИА Новости
«Необходимо... исключить заболевания, при которых призывник признаётся негодным к службе», — сказала она РИА Новости.
По её мнению, ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса в России получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях.
Также сообщалось, что правительство в кратчайшие сроки определит категории граждан, которые получат отсрочку.