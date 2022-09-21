Шойгу: сотрудники ОПК получат отсрочку от призыва на период работы

Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса в России получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и соответствующий уровень денежного содержания. Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях», — сказал он.

В Кремле ранее заявили, что российское правительство в кратчайшие сроки определит категории граждан, которые получат отсрочку от частичной мобилизации.