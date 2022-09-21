военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Шойгу: сотрудники ОПК получат отсрочку от призыва на период работы

Короткая ссылка
Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса в России получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Шойгу: сотрудники ОПК получат отсрочку от призыва на период работы
  • globallookpress.com
  • © MOD Russia

«Мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и соответствующий уровень денежного содержания. Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях», — сказал он.

В Кремле ранее заявили, что российское правительство в кратчайшие сроки определит категории граждан, которые получат отсрочку от частичной мобилизации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить