Врач Водовозов предупредил о вреде пересушенного воздуха при астме и фарингите

Врач-терапевт Алексей Водовозов предупредил, что в отапливаемых квартирах воздух становится сухим, что может негативно отразиться на здоровье человека.

«Будут быстрее подсыхать слизистые, чем это происходило бы во влажном воздухе. Это будет сопровождаться, например, першением в горле, образованием корочки в носу, то есть воздух станет менее комфортным для дыхания», — сообщил врач в беседе с «Москвой 24».

По его словам, сухой воздух негативно отражается на людях с хроническими заболеваниями дыхательной системы, такими как хроническая обструктивная болезнь лёгких, бронхиальная астма и другие.

Из-за сухого воздуха самочувствие может ухудшаться и у людей с хроническими фарингитом и ринитом, добавил терапевт.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU предупредила, что человека, переносящего сезонные инфекционные заболевания на ногах, могут настичь тяжёлые осложнения.