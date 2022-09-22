военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Госдуме поддержали идею введения универсального пособия для семей с низкими доходами

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение о введении универсального пособия для семей с низкими доходами с 1 января.
В Госдуме поддержали идею введения универсального пособия для семей с низкими доходами
  • РИА Новости

«Можно предположить, что одним группам семей с детьми определённого возраста требуется большая сумма средств для, например, подготовки к школе, а другим — меньшая. Поэтому я думаю, необходимо привести всю практику назначения мер социальной поддержки к какому-то единому знаменателю», — сказала Бессараб.

Депутат также добавила, что беременные женщины в настоящий момент не могут получить больше той суммы, которая им назначена.

«Независимо от того, нуждаются они больше или меньше... И вот выравнивание всех этих категорий как раз и предложил Мишустин», — заключила собеседница RT.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о предложении ввести с 1 января универсальное пособие для семей с низкими доходами.

Универсальное пособие будет включать выплаты на детей от трёх до семи лет и от восьми до семнадцати.

Кроме того, оно будет назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках беременности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить