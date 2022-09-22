В Госдуме поддержали идею введения универсального пособия для семей с низкими доходами

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение о введении универсального пособия для семей с низкими доходами с 1 января.

«Можно предположить, что одним группам семей с детьми определённого возраста требуется большая сумма средств для, например, подготовки к школе, а другим — меньшая. Поэтому я думаю, необходимо привести всю практику назначения мер социальной поддержки к какому-то единому знаменателю», — сказала Бессараб.

Депутат также добавила, что беременные женщины в настоящий момент не могут получить больше той суммы, которая им назначена.

«Независимо от того, нуждаются они больше или меньше... И вот выравнивание всех этих категорий как раз и предложил Мишустин», — заключила собеседница RT.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о предложении ввести с 1 января универсальное пособие для семей с низкими доходами.

Универсальное пособие будет включать выплаты на детей от трёх до семи лет и от восьми до семнадцати.

Кроме того, оно будет назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках беременности.