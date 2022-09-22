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Пискарёв заявил о масштабном вбросе деструктивных сообщений о мобилизации и референдумах

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Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала массированный вброс деструктивной информации по темам частичной мобилизации и референдумов на освобождённых территориях.
Пискарёв заявил о масштабном вбросе деструктивных сообщений о мобилизации и референдумах
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

«Комиссия по расследованию фактов иновмешательства зафиксировала массированный вброс деструктивной информации от антироссийских СМИ, организаций и иноагентов по теме частичной мобилизации и предстоящих референдумов в республиках Донбасса и на освобождённых территориях бывшей Украинской ССР», — написал он в Telegram.

Пискарёв допустил удвоение «информационно-психологических атак и фейковых вбросов» в ближайшее время.

При этом он подчеркнул, что попытки западных и украинских медиапроектов «раскачать» российское общество «провалились».

Ранее Роскомнадзор призвал СМИ и информационные ресурсы при подготовке материалов, касающихся проведения мобилизационных мероприятий в России, использовать данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко совместно с Минобороны в кратчайший срок организовать информирование граждан по вопросам о частичной мобилизации.

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