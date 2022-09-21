Роскомнадзор призвал СМИ использовать официальную информацию о частичной мобилизации
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Об этом говорится в Telegram ведомства.
В Роскомнадзоре также предупредили об ответственности за распространение непроверенной информации.
Ранее сообщалось, что правительство России выделит средства на проведение частичной мобилизации.
Глава Минобороны Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».