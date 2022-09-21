военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Роскомнадзор призвал СМИ использовать официальную информацию о частичной мобилизации

Короткая ссылка
Роскомнадзор призвал СМИ и информационные ресурсы при подготовке материалов, касающихся проведения мобилизационных мероприятий в России, использовать данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти.
Роскомнадзор призвал СМИ использовать официальную информацию о частичной мобилизации
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

Об этом говорится в Telegram ведомства.

В Роскомнадзоре также предупредили об ответственности за распространение непроверенной информации.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит средства на проведение частичной мобилизации.

Глава Минобороны Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить