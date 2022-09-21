Роскомнадзор призвал СМИ использовать официальную информацию о частичной мобилизации

Роскомнадзор призвал СМИ и информационные ресурсы при подготовке материалов, касающихся проведения мобилизационных мероприятий в России, использовать данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти.