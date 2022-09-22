Мишустин поручил организовать информирование россиян по теме частичной мобилизации
«Прошу моего заместителя Дмитрия Николаевича Чернышенко совместно с Министерством обороны и другими заинтересованными ведомствами в кратчайший срок организовать эту работу с использованием имеющихся информационных ресурсов, в том числе «Объясняем.рф», чтобы каждый человек смог получить ответы на волнующие его вопросы», — приводит его слова РИА Новости.
Мишустин подчеркнул, что важной составляющей объявленной частичной мобилизации является информирование граждан.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
Глава Минобороны Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал причины объявления в России частичной мобилизации.