Мишустин поручил организовать информирование россиян по теме частичной мобилизации

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко совместно с Минобороны в кратчайший срок организовать информирование граждан по вопросам о частичной мобилизации.

«Прошу моего заместителя Дмитрия Николаевича Чернышенко совместно с Министерством обороны и другими заинтересованными ведомствами в кратчайший срок организовать эту работу с использованием имеющихся информационных ресурсов, в том числе «Объясняем.рф», чтобы каждый человек смог получить ответы на волнующие его вопросы», — приводит его слова РИА Новости.

Мишустин подчеркнул, что важной составляющей объявленной частичной мобилизации является информирование граждан.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Глава Минобороны Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал причины объявления в России частичной мобилизации.