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Песков назвал преувеличенными сообщения об «ажиотаже» в аэропортах и на КПП

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Информация об «ажиотажах» в аэропортах и на КПП после объявления в России частичной мобилизации очень преувеличена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков назвал преувеличенными сообщения об «ажиотаже» в аэропортах и на КПП
  • РИА Новости

«Информация о некоем ажиотаже в аэропортах и так далее, она очень сильно преувеличена. Очень сильно преувеличена — там пункты перехода и так далее», — заявил Песков.

По его словам, относительно этого появляется много фейковой информации.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Глава Минобороны Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал причины объявления в России частичной мобилизации.

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