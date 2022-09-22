Песков назвал преувеличенными сообщения об «ажиотаже» в аэропортах и на КПП
- РИА Новости
«Информация о некоем ажиотаже в аэропортах и так далее, она очень сильно преувеличена. Очень сильно преувеличена — там пункты перехода и так далее», — заявил Песков.
По его словам, относительно этого появляется много фейковой информации.
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