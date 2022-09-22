Песков назвал преувеличенными сообщения об «ажиотаже» в аэропортах и на КПП

Информация об «ажиотажах» в аэропортах и на КПП после объявления в России частичной мобилизации очень преувеличена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Информация о некоем ажиотаже в аэропортах и так далее, она очень сильно преувеличена. Очень сильно преувеличена — там пункты перехода и так далее», — заявил Песков.

По его словам, относительно этого появляется много фейковой информации.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Глава Минобороны Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал причины объявления в России частичной мобилизации.