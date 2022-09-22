СФ провёл учения с высадкой десанта на мысе Челюскин в Арктике

Северный флот ВМФ России провёл учения с высадкой десанта на мысе Челюскин — самой северной точке полуострова Таймыр и Евразии.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу СФ.

В ходе манёвров на мысе Челюскин со стороны моря Лаптевых была отработана высадка личного состава и техники с большого десантного корабля «Александр Отраковский», а также захват и оборона плацдарма при противодействии незаконным вооружённым формированиям и диверсионно-разведывательным группам.

Как ранее сообщал Newinform, Тихоокеанский флот получит в своё распоряжение три подводные лодки до конца текущего года.