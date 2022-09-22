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В медучреждения Подмосковья поставили почти 180 аппаратов ЭКГ в этом году

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Первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова сообщила, что медучреждения региона получили 179 аппаратов ЭКГ с начала года.
В медучреждения Подмосковья поставили почти 180 аппаратов ЭКГ в этом году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«С начала года мы закупили и поставили в 29 лечебных учреждений Подмосковья аппараты ЭКГ на сумму более 36 млн рублей», — добавила она.

Зампред напомнила, что такое оборудование необходимо для диагностики работы сердца. Все 179 закупленных аппаратов уже применяют в больницах Дмитрова, Воскресенска, Реутова, Клина и других округов.

Ранее НСН сообщала, что на базе кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы прошли обучение около 3 тыс. сотрудников поликлиник, где завершается капремонт по новому городскому стандарту.

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