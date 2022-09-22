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Житель Читы рассказал, как получил повестку в рамках частичной мобилизации

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Житель Читы, который подпал под частичную мобилизацию, рассказал РИА Новости, как получил повестку.
Житель Читы рассказал, как получил повестку в рамках частичной мобилизации
  • РИА Новости

По его словам, он раньше служил, является офицером запаса, но в боевых действиях не участвовал.

«Мне в руки лично отдали. Домой приехали», — рассказал он.

Мужчина добавил, что ему сказали явиться утром к 10:00 с тёплыми вещами, а повестку предъявить по месту работы. 

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что введение частичной мобилизации не требует дополнительных ограничений по передвижению в России.

21 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о планах призвать около 300 тыс. резервистов.

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