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Путин присвоил звание Героя России посмертно члену штаба «Молодой гвардии» Третьякевичу

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Путин присвоил звание Героя России посмертно члену штаба «Молодой гвардии» Виктору Третьякевичу за героизм в борьбе с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.
Путин присвоил звание Героя России посмертно члену штаба «Молодой гвардии» Третьякевичу
  • РИА Новости

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что звание присвоено за активное участие в создании и деятельности подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», мужество и героизм, проявленные в период Великой Отечественной войны.

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