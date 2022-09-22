Путин присвоил звание Героя России посмертно члену штаба «Молодой гвардии» Третьякевичу

Путин присвоил звание Героя России посмертно члену штаба «Молодой гвардии» Виктору Третьякевичу за героизм в борьбе с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что звание присвоено за активное участие в создании и деятельности подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», мужество и героизм, проявленные в период Великой Отечественной войны.

15 сентября российский премьер Михаил Мишустин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Александра Петровича Попова с 100-летием.

Ранее председатель комитета по культуре в Госдуме Елена Ямпольская рассказала о завершении разработки законопроекта о защите художественных образов, увековечивающих борьбу советского народа против фашизма в Великой Отечественной войне.