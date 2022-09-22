Путин присвоил звание Героя России посмертно члену штаба «Молодой гвардии» Третьякевичу
- РИА Новости
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе отмечается, что звание присвоено за активное участие в создании и деятельности подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», мужество и героизм, проявленные в период Великой Отечественной войны.
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