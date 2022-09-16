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В Госдуме рассказали о проекте о защите художественных образов, увековечивающих Победу в Великой Отечественной войне

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Председатель комитета по культуре в Госдуме Елена Ямпольская рассказала о завершении разработки законопроекта о защите художественных образов, увековечивающих борьбу советского народа против фашизма в Великой Отечественной войне.
В Госдуме рассказали о проекте о защите художественных образов, увековечивающих Победу в Великой Отечественной войне
  • РИА Новости

Художественное наследие, которое посвящено Победе, борьбе против фашизма, увековечивает память о героях и жертвах войны, сегодня само нуждается в защите, поделилась она в беседе с «Парламентской газетой».

«Речь идёт о неуважительном использовании, в частности, знаменитых фотографий, военных плакатов. У меня накопилась целая прискорбная коллекция: «Родина-мать зовёт на распродажу», «Родина-мать зовёт танцевать», «Родина-мать спрашивает, поменял ли ты резину» и так далее… Убеждена, что это кощунство, недопустимое в нашем обществе», — заявила депутат.

Ямпольская отметила, что планирует внести дополнение в федеральный закон «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» о запрете публичного демонстрирования и распространения информации и материалов, в которых содержится явное неуважение к подобным произведениям.

Конечно, потребуется корреспондирующая норма в Кодекс об административных правонарушениях, заключила она.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что принятие закона об административной ответственности за отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне актуально и своевременно.

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