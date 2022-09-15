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Мишустин поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Александра Попова

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Российский премьер Михаил Мишустин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Александра Петровича Попова с 100-летием.
Мишустин поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Александра Попова
  • РИА Новости

В годы войны Александр Попов принимал участие в освобождении юга России, в частности Кубани, а также Керчи и Севастополя, сообщила пресс-служба правительства.

Возглавляемый Поповым экипаж танка Т-34 одним из первых 9 мая 1944 года ворвался в Севастополь.

«В этот день хочу пожелать вам, самое главное, здоровья крепчайшего! Всего самого доброго вашим близким, родным, семье», — сказал Мишустин, поздравляя ветерана.

Попов, в свою очередь, пожелал премьеру успехов на государственной службе: «Надо вести страну вперёд».

В июле российский президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 10% с 1 июня.

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