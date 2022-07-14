Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 10% с 1 июня

Российский президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военных пенсионеров на 10%, начиная с 1 июня.

Об этом сообщило РИА Новости.

Также закон устанавливает особенности прохождения службы военными, которые признаны негодными по состоянию здоровья и награждены госнаградами за участие в боевых действиях.

Они получат возможность продолжить военную службу на отдельных должностях и право уволиться по состоянию здоровья в любой момент.

В июне член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев в беседе с RT прокомментировал принятие во втором и третьем чтении поправок в законодательство, нацеленных на поддержку военнослужащих, а также военных пенсионеров.