Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 10% с 1 июня

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Российский президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военных пенсионеров на 10%, начиная с 1 июня.
Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 10% с 1 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости

Также закон устанавливает особенности прохождения службы военными, которые признаны негодными по состоянию здоровья и награждены госнаградами за участие в боевых действиях.

Они получат возможность продолжить военную службу на отдельных должностях и право уволиться по состоянию здоровья в любой момент.

В июне член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев в беседе с RT прокомментировал принятие во втором и третьем чтении поправок в законодательство, нацеленных на поддержку военнослужащих, а также военных пенсионеров.

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