Депутат Исаев поддержал индексацию военных пенсий на 10% с 1 июня

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Ангелина Шурпина
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев в беседе с RT прокомментировал принятие во втором и третьем чтениях поправок в законодательство, нацеленных на поддержку военнослужащих, а также военных пенсионеров.
Депутат Исаев поддержал индексацию военных пенсий на 10% с 1 июня
  • РИА Новости

Депутат отметил, что данный закон — реализация поручения президента.

«Пенсии военным пенсионерам и пенсионерам по возрасту индексируются разными законами и регулируются разными законодательными актами, поэтому это решение, на мой взгляд, абсолютно в логике указаний президента», — считает он.

Исаев напомнил, что в связи с инфляцией доходы граждан должны быть проиндексированы внепланово.

«Да, против России ведётся экономическая война, на нас пытаются оказать давление, но президент предпринимает все усилия для того, чтобы минимизировать издержки для граждан нашей страны и не потерять наши темпы борьбы с бедностью, темпы повышения уровня жизни», — сказал собеседник RT.

Ранее стало известно, что Госдума приняла закон об индексации с 1 июня на 10% пенсий военных пенсионеров.

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