Госдума приняла закон об индексации военных пенсий на 10% с 1 июня
- РИА Новости
«В соответствии с документом, военные пенсионеры получат перерасчёт пенсии с 1 июня, так же как и неработающие пенсионеры, которые уже получили это право. Пенсии будут проиндексированы на 10%», — говорится на сайте нижней палаты парламента.
В середине апреля президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по увеличению заработных плат бюджетников, социальных выплат, а также минимального размера оплаты труда (МРОТ) и величины прожиточного минимума.