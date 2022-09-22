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Стоматолог Никитина рассказала о безопасных способах чистки зубов детям младшего возраста

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Детский стоматолог Ирина Никитина рассказала, как безопасно почистить ребёнку зубы.
Стоматолог Никитина рассказала о безопасных способах чистки зубов детям младшего возраста
  • Gettyimages.ru

Несмотря на капризы, ребёнку обязательно надо чистить зубы, поскольку кариес в возрасте от года до трёх лет развивается стремительно. Действовать приходится напористо, потому что с детьми этого возраста по-другому иногда просто не получается, отметила специалист в разговоре с «Москвой 24».

Она посоветовала завернуть ребёнка в одеяло или позвать на помощь кого-то из взрослых, чтобы подержать ребёнка на руках.

«Некоторые дети любят, когда их переворачивают вверх ногами, и это тоже можно использовать в своих интересах. Попросите помощника ненадолго перевернуть ребёнка, обхватив его за плечи и ноги, и почистите непоседе зубы», — сказала Никитина.

Ранее главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова в беседе с kp.ru дала советы по здоровому питанию школьников.

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