В России за сутки госпитализированы 3719 человек с коронавирусом, накануне в больницы попал 4321 пациент с COVID-19.

Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила устойчивого роста заболеваемости коронавирусом в России в сентябре.

Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», в разговоре с URA.RU рассказал, что у 10% переболевших коронавирусом или прошедших вакцинацию не вырабатывается эффективный иммунитет против инфекции.