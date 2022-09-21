Директор СВР Нарышкин: Россия вновь отстоит право на свободное и суверенное развитие

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил уверенность, что Россия вновь отстоит право на своё свободное и суверенное развитие.

Нарышкин подчеркнул, что на протяжении всей истории России российский народ добровольно защищал страну и «побеждал самых грозных его врагов».

«Уверены, что сегодня, на очередном витке истории, Россия вновь отстоит своё право на свободное и суверенное развитие, надёжно защитит и обезопасит свои рубежи», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства.

Также глава государства заявил в обращении к российским гражданам, что цель коллективного Запада — ослабить и уничтожить Россию.