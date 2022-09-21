Отоларинголог Пурясев назвал стресс одной из причин возникновения кашля

Врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Александр Пурясев назвал неочевидные причины кашля.

«Несмотря на то, что кашель направлен на очистку органов дыхания, бывают такие случаи, когда он совершенно не связан с лёгочными причинами», — заявил врач в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, одна из причин — псевдохолодовая аллергия, когда из-за удара холодного воздуха по бронхам возникает рефлекторный спазм.

Кашель также может быть обусловлен психогенными факторами.

«Когда человек переживает, он начинает часто дышать, и вот эта гипервентиляция даёт несоответствие между поступаемым кислородом и потребностью в нём», — пояснил Пурясев.

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