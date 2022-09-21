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Терапевт Бурнацкая заявила, что из-за промокших ног могут возникнуть простудные заболевания

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Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Российского научного медицинского общества терапевтов Светлана Бурнацкая заявила, что из-за промокших ног могут возникнуть простудные заболевания.
Терапевт Бурнацкая заявила, что из-за промокших ног могут возникнуть простудные заболевания
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Robberts

«Факт промокших ног на фоне переохлаждения опасен развитием простудного заболевания, часто может вызывать фарингит, обострение хронического тонзиллита. И неважно, мужчина это или женщина, а дети из-за того, что у них лучше срабатывает иммунный ответ, в большинстве случаев могут «отделаться» только ларингитом — больным горлом», — заявила она в беседе с РИАМО.

По её словам, длительное нахождение ног в мокрой обуви и при общем охлаждении может вызвать обострение хронических заболеваний.

«Также ещё при длительном нахождении в мокрой обуви присутствует фактор развития острых артритов», — предупредила Бурнацкая.

Ранее член Российского общества сомнологов, терапевт София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим «жаворонков».

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