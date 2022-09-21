Терапевт Бурнацкая заявила, что из-за промокших ног могут возникнуть простудные заболевания

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Российского научного медицинского общества терапевтов Светлана Бурнацкая заявила, что из-за промокших ног могут возникнуть простудные заболевания.

«Факт промокших ног на фоне переохлаждения опасен развитием простудного заболевания, часто может вызывать фарингит, обострение хронического тонзиллита. И неважно, мужчина это или женщина, а дети из-за того, что у них лучше срабатывает иммунный ответ, в большинстве случаев могут «отделаться» только ларингитом — больным горлом», — заявила она в беседе с РИАМО.

По её словам, длительное нахождение ног в мокрой обуви и при общем охлаждении может вызвать обострение хронических заболеваний.

«Также ещё при длительном нахождении в мокрой обуви присутствует фактор развития острых артритов», — предупредила Бурнацкая.

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