Стоматолог Антонов рассказал о причинах образования налёта на зубах

Врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов рассказал о причинах образования налёта на зубах.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что первый фактор — это состав слюны, который зависит от работы желудочно-кишечного тракта.

Вторым фактором эксперт назвал рацион питания, например, продукты, которые содержат органические и неорганические красители. Прежде всего, это кофе, чай, вино.

«Большое влияние на скорость образования налёта оказывает гигиена полости рта, а также интенсивность потребления красящих продуктов», — добавил Антонов.

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