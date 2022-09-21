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Стоматолог Антонов рассказал о причинах образования налёта на зубах

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Врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов рассказал о причинах образования налёта на зубах.
Стоматолог Антонов рассказал о причинах образования налёта на зубах
  • Gettyimages.ru
  • © Geber86

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что первый фактор — это состав слюны, который зависит от работы желудочно-кишечного тракта.

Вторым фактором эксперт назвал рацион питания, например, продукты, которые содержат органические и неорганические красители. Прежде всего, это кофе, чай, вино.

«Большое влияние на скорость образования налёта оказывает гигиена полости рта, а также интенсивность потребления красящих продуктов», — добавил Антонов.

Ранее член Российского общества сомнологов, терапевт София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим «жаворонков».

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