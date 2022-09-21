Травматолог Зохиров посоветовал заниматься гимнастикой при сидячем образе жизни

Врач-травматолог, ортопед «СМ-Клиники» Алишер Зохиров рассказал о способах сохранить здоровье при сидячем образе жизни.

«Чтобы снизить негативные последствия сидячего образа, необходимо привнести в свою жизнь 5—10 минут физических упражнений раз в час-полтора. Если есть возможность избежать либо предотвратить последствия сидячего образа жизни, то надо это делать. В современных офисах стали устанавливать стоячие компьютерные столики либо специальные стулья для разгрузки спины и ног, однако не нужно забывать о небезвредности стоячей позы, поэтому необходимо находить баланс», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, умственная активность не легче физической, поэтому не стоит забывать о восстановлении и правильном режиме сна.

Ранее член Российского общества сомнологов терапевт София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.