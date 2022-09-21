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Сомнолог Полуэктов посоветовал не читать перед сном

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Врач-сомнолог Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов посоветовал не читать перед сном.
Сомнолог Полуэктов посоветовал не читать перед сном
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Для успешного засыпания вовремя необходимо, чтобы нервная система переключилась в более спокойный режим. С этой точки зрения чтение перед самым сном может повлиять плохо, если это чтение чего-то захватывающего, то, что возбуждает нервную систему. И наоборот, что-то успокаивающее, что-то приятное, может вернуть человека в спокойное состояние», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, это входит в правила гигиены сна, которая подразумевает, что в мозге должна выстраиваться последовательность действий, условное рефлексное засыпание.

«Если происходит действие по типу спальня, кровать, чтение или спальня, кровать, работа на компьютере, то сон из этого списка выпадает», — пояснил Полуэктов.

Ранее член Российского общества сомнологов, терапевт София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим «жаворонков».

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