Сомнолог Полуэктов посоветовал не читать перед сном

Врач-сомнолог Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов посоветовал не читать перед сном.

«Для успешного засыпания вовремя необходимо, чтобы нервная система переключилась в более спокойный режим. С этой точки зрения чтение перед самым сном может повлиять плохо, если это чтение чего-то захватывающего, то, что возбуждает нервную систему. И наоборот, что-то успокаивающее, что-то приятное, может вернуть человека в спокойное состояние», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, это входит в правила гигиены сна, которая подразумевает, что в мозге должна выстраиваться последовательность действий, условное рефлексное засыпание.

«Если происходит действие по типу спальня, кровать, чтение или спальня, кровать, работа на компьютере, то сон из этого списка выпадает», — пояснил Полуэктов.

Ранее член Российского общества сомнологов, терапевт София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим «жаворонков».