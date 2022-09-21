Отоларинголог Зайцев заявил о вреде отказа от головных уборов в осенний период

Отоларинголог, врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил о вреде отказа от головных уборов в осенний период.

«В первую очередь начинается острый ринит. В простонародье это называется насморком. За ним идёт воспаление околоносовых пазух, это синусит», — сказал он в беседе с URA.RU.

По его словам, могут воспалиться и лобные пазухи.

«А за ними уже контакт с головным мозгом и воспаление может перейти туда. И последняя пазуха — синоидальная», — пояснил Зайцев.

Он посоветовал обращаться в таких случаях за медицинской помощью, чтобы заболевание не стало хроническим.

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