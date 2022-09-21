Терапевт Звонков рассказал, в каких случаях не нужно лечить заложенность носа

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, в каких случаях не нужно лечить заложенность носа.

В беседе с URA.RU он заявил, что один из таких случаев — вазомоторный ринит.

«Никакого воспаления там нет, а есть просто сосудистая реакция на холод и тепло», — пояснил Звонков.

Как отметил врач, причиной заложенности носа может быть пыль или бытовая химия.

«Это может быть и аллергия, и реакция на пыль, пыльцу, на какие-то химические раздражители, например на бытовую химию. Но это не аллергия», — сказал он.

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