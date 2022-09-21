Терапевт Хухрев рассказал о симптомах нарушения работы щитовидной железы

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о симптомах нарушения работы щитовидной железы.

«Если есть недостаток функции щитовидной железы, то человек толстеет, отекает, становится вялым, мёрзнет и ни на что у него энергии не хватает», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, при гиперфункции человек, наоборот, худеет, у него сильное сердцебиение, повышенная нервозность.

В таких случаях, считает Хухрев, нужно обратиться к врачу и сдать анализ на гормоны щитовидной железы.

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