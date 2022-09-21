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Кадыров назвал необходимым и важным решение Путина о частичной мобилизации в России

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение президента России Владимира Путина объявить в стране частичную мобилизацию.
Кадыров назвал необходимым и важным решение Путина о частичной мобилизации в России
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

«Сегодняшнее обращение к россиянам Верховного главнокомандующего Владимира Путина поставило в безвыходную ситуацию киевскую верхушку и всё НАТО», — написал он в Telegram-канале.

Кадыров отметил, что Путин дал старт масштабным действиям по защите целостности России.

«Это необходимые, важные и в том числе упреждающие меры», — заявил глава Чечни.

По его словам, он полностью поддерживает решение президента о частичной мобилизации резервистов.

Ранее Кадыров призвал власти российских регионов не словами, а конкретными действиями помочь военным, которые участвуют в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Как сообщалось, губернатор Курской области Роман Старовойт поддержал призыв главы Чечни к «самомобилизации» в регионах России.

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