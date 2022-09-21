В Госдуме рассказали о важности популяризации инженерно-технического образования
- РИА Новости
Кузьмин отметил, что приветствует данную инициативу.
«Я бы очень хотел, чтобы на наших российских территориях молодые люди получали не только высшее образование и создавали себе завышенную самооценку, а работали и имели возможность дальше учиться на так называемом среднем уровне, создавая действительно важные для России рабочие места», — сказал депутат.
Он отметил, что данная тема обсуждается на многих площадках.
«Важнее этой темы нет. Должны быть созданы настолько преимущественные условия для молодёжи, чтобы они желали и хотели учиться и познавать… Сегодня речь идёт о высокотехнологичных процессах для труда рабочей молодёжи», — добавил парламентарий.
Он также напомнил, что недавно в Ставрополье прошёл фестиваль рабочей молодёжи.
«Причём он был общероссийским… Это не просто фестиваль, это популяризация. Популяризация тех направлений, которые сегодня крайне необходимы», — заключил Кузьмин.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник призвал запустить общефедеральную программу или проект, целью которого станет популяризация среди молодёжи получения среднего инженерно-технического образования.
Он добавил, что стране требуются и специалисты среднего инженерного звена, на чьих плечах будет лежать задача по реализации многих проектов, разработанных отечественной наукой.