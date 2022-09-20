Самарская область планирует развивать сотрудничество с Арменией

Власти Самарской области рассказали о планах по развитию сотрудничества с Арменией.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Департамента внешних связей администрации губернатора региона.

Областная делегация приняла участие в Российско-армянском межрегиональном форуме, который состоялся в Ереване.

«Потенциал торгово-экономического взаимодействия Самарской области и Армении очень велик. Необходимо выходить на продукцию более высокого передела во взаимной торговле. Имеющийся у нас положительный опыт реализации такой стратегии в международном сотрудничестве говорит сам за себя», — цитирует volga.news заместителя председателя правительства области Наталью Катину.

Ранее сообщалось, что Якутия заключила 39 соглашений о сотрудничестве на ВЭФ-2022.