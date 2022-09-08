Якутия заключила 39 соглашений о сотрудничестве на ВЭФ-2022
- РИА Новости
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
«Интерес к республике огромный как со стороны послов разных государств, так и представителей крупного бизнеса и, конечно же, наших федеральных коллег», — отметил глава региона Айсен Николаев.
Как, в свою очередь, передаёт НТВ, ВЭФ-2022 ещё продолжается. По основным показателям его уже называют рекордным. За три дня деловой программы на площадке было подписано 250 соглашений на сумму более 3 трлн рублей.
Ранее стало известно, что в рамках ВЭФ состоялось подписание соглашения о дружбе и сотрудничестве между Владивостоком и филиппинским городом Себу.