Якутия заключила 39 соглашений о сотрудничестве на ВЭФ-2022

На VII Восточном экономическом форуме делегация Якутии подписала 39 соглашений. Общие инвестиции в согласованные проекты оцениваются в 330 млрд рублей.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

«Интерес к республике огромный как со стороны послов разных государств, так и представителей крупного бизнеса и, конечно же, наших федеральных коллег», — отметил глава региона Айсен Николаев.

Как, в свою очередь, передаёт НТВ, ВЭФ-2022 ещё продолжается. По основным показателям его уже называют рекордным. За три дня деловой программы на площадке было подписано 250 соглашений на сумму более 3 трлн рублей.

Ранее стало известно, что в рамках ВЭФ состоялось подписание соглашения о дружбе и сотрудничестве между Владивостоком и филиппинским городом Себу.