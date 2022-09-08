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Владивосток и филиппинский город Себу заключили соглашение о сотрудничестве на ВЭФ

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В рамках VII Восточного экономического форума состоялось подписание соглашения о дружбе и сотрудничестве между Владивостоком и филиппинским городом Себу.
Владивосток и филиппинский город Себу заключили соглашение о сотрудничестве на ВЭФ
  • РИА Новости

Подписание между мэрами городов Константином Шестаковым и Майклом Лопесом Рамой прошло в онлайн-формате, сообщает Росконгресс.

«Хотелось бы наладить стабильные связи между нашими городами в самых разных областях — от социокультурной до экономической. Можно обмениваться детскими и студенческими делегациями, проводить совместные спортивные и культурные мероприятия, различные мастер-классы, особенно учитывая возможности современных информационных технологий, благодаря которым и стало возможным онлайн-подписание нашего соглашения», — отметил Шестаков.

В свою очередь, мэр Себу выразил уверенность, что совместными усилиями удастся вывести сотрудничество на принципиально новый уровень, а документ соглашения будет способствовать реализации совместных проектов в разных областях.

Ранее ФАН сообщало, что участники ВЭФ-2022 обсудили перспективы нового многополярного мира.

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