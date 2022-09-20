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В Подмосковье более 840 врачей бесплатно получили землю с начала года

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В Московской области более 840 врачей бесплатно получили землю с начала 2022 года.
В Подмосковье более 840 врачей бесплатно получили землю с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Kwanchai Lerttanapunyaporn / EyeEm

Об этом сообщает телеканал «360».

«Программа «Земля врачам» была запущена в регионе по инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва. Закон о дополнительной поддержке медицинских работников действует в Подмосковье с июля прошлого года», — напомнила зампред регионального правительства Анна Кротова.

По её словам, всего в 2022 году в регионе планируют предоставить 1000 земельных участков.

«Таким образом, план на сегодняшний день выполнен более чем на 80%», — добавила Кротова.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что более 20 медиков разных специальностей трудоустроились в Московской области в рамках программы «Земский доктор» с начала года.

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