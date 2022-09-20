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Заслуженный врач России Каган назвал основные симптомы нынешнего варианта COVID-19

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Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган назвал основные симптомы нынешнего варианта COVID-19.
Заслуженный врач России Каган назвал основные симптомы нынешнего варианта COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Paul Bradbury

В беседе с kp.ru он заявил, что это насморк, кашель, повышение температуры и чувство першения в горле.

«Эти симптомы неотличимы от всех остальных ОРЗ», — отметил Каган.

По его словам, такие симптомы, как усталость, мышечная боль, боль в суставах, могут быть при любых ОРЗ и не являются отличительными признаками коронавируса.

«Поэтому сейчас саму коронавирусную инфекцию можно подтвердить только при помощи экспресс-тестов или ПЦР-тестирования», — добавил врач.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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