Заслуженный врач России Каган назвал основные симптомы нынешнего варианта COVID-19

Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган назвал основные симптомы нынешнего варианта COVID-19.

В беседе с kp.ru он заявил, что это насморк, кашель, повышение температуры и чувство першения в горле.

«Эти симптомы неотличимы от всех остальных ОРЗ», — отметил Каган.

По его словам, такие симптомы, как усталость, мышечная боль, боль в суставах, могут быть при любых ОРЗ и не являются отличительными признаками коронавируса.

«Поэтому сейчас саму коронавирусную инфекцию можно подтвердить только при помощи экспресс-тестов или ПЦР-тестирования», — добавил врач.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.