Заслуженный врач России Каган назвал основные симптомы нынешнего варианта COVID-19
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В беседе с kp.ru он заявил, что это насморк, кашель, повышение температуры и чувство першения в горле.
«Эти симптомы неотличимы от всех остальных ОРЗ», — отметил Каган.
По его словам, такие симптомы, как усталость, мышечная боль, боль в суставах, могут быть при любых ОРЗ и не являются отличительными признаками коронавируса.
«Поэтому сейчас саму коронавирусную инфекцию можно подтвердить только при помощи экспресс-тестов или ПЦР-тестирования», — добавил врач.
Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.