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В Самарской области обсудили реализацию федеральных программ по здравоохранению

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На совещании в правительстве Самарской области обсудили реализацию федеральных программ по здравоохранению.
В Самарской области обсудили реализацию федеральных программ по здравоохранению
  • Gettyimages.ru
  • © John Fedele

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Как заявил замминистра здравоохранения региона Сергей Вдовенко, в 2023—2025 годах на развитие сферы будет направлено более 10 млрд рублей. Средства пойдут на строительство новых поликлиник и ФАПов, закупку оборудования, оснащение медучреждений.

Более чем на 1 млрд рублей увеличится финансирование реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

«В системе здравоохранения нашего региона произошли масштабные преобразования. Но есть, конечно, над чем работать. Здесь темпы не должны снижаться», — заявил губернатор Дмитрий Азаров.

Ранее НСН сообщала, что на базе кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы прошли обучение около 3 тыс. сотрудников поликлиник, где завершается капремонт по новому городскому стандарту.

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