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Терапевт Черкасова рассказала, как перестроиться на режим «жаворонков»

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Член Российского общества сомнологов, терапевт София Черкасова рассказала, как перестроиться на режим «жаворонков».
Терапевт Черкасова рассказала, как перестроиться на режим «жаворонков»
  • Gettyimages.ru
  • © Tara Moore

«Прежде всего, необходимо начать спать по режиму, хотя бы несколько дней. Далее человек начинает на 15 минут в день вставать пораньше с равным таким шагом», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, утром можно включать яркий свет, поскольку он подавляет выработку мелатонина и помогает быстрее взбодриться. Также необходима зарядка и завтрак, считает эксперт.

«Изменить хронотип окончательно нельзя. Но нужно понимать, что истинных «сов» на самом деле не более 3—5% населения. Многие люди говорят о себе, что они «совы», но это те люди, которые просто не прочь подольше поспать», — сообщила Черкасова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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