Терапевт Черкасова рассказала, как перестроиться на режим «жаворонков»
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«Прежде всего, необходимо начать спать по режиму, хотя бы несколько дней. Далее человек начинает на 15 минут в день вставать пораньше с равным таким шагом», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, утром можно включать яркий свет, поскольку он подавляет выработку мелатонина и помогает быстрее взбодриться. Также необходима зарядка и завтрак, считает эксперт.
«Изменить хронотип окончательно нельзя. Но нужно понимать, что истинных «сов» на самом деле не более 3—5% населения. Многие люди говорят о себе, что они «совы», но это те люди, которые просто не прочь подольше поспать», — сообщила Черкасова.
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