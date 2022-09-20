Терапевт Черкасова рассказала, как перестроиться на режим «жаворонков»

Член Российского общества сомнологов, терапевт София Черкасова рассказала, как перестроиться на режим «жаворонков».

«Прежде всего, необходимо начать спать по режиму, хотя бы несколько дней. Далее человек начинает на 15 минут в день вставать пораньше с равным таким шагом», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, утром можно включать яркий свет, поскольку он подавляет выработку мелатонина и помогает быстрее взбодриться. Также необходима зарядка и завтрак, считает эксперт.

«Изменить хронотип окончательно нельзя. Но нужно понимать, что истинных «сов» на самом деле не более 3—5% населения. Многие люди говорят о себе, что они «совы», но это те люди, которые просто не прочь подольше поспать», — сообщила Черкасова.

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