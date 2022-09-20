Психолог Зберовский посоветовал не заедать осеннюю хандру

Доктор наук, профессор, психолог Андрей Зберовский посоветовал не заедать осеннюю хандру.

«Способы преодоления простые: идти на улицу, заниматься спортом, с кем-то флиртовать, кого-то любить в своей семье, побольше общаться, пить горячий вкусный чай или кофе, высыпаться и, самое главное, иметь большие цели, ради которых можно и нужно по утрам вытаскивать себя из тёплой постели, заниматься полезными делами», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

По его словам, помогут только действия, а если начать заедать стресс, то к хандре добавится раздражение от того, что портится фигура.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.