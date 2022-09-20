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Офтальмолог Полунина рассказала о норме остроты зрения

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Врач-офтальмолог Елена Полунина рассказала о норме остроты зрения.
Офтальмолог Полунина рассказала о норме остроты зрения
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что показатель зависит от ряда особенностей, в том числе от ширины зрачка, состояния роговой оболочки и строения сетчатки.

«У людей с хорошим зрением показатель равен 100%, но нередко может достигать 150% или 200%. Выявленные характеристики бывают неодинаковыми у каждого глаза — обычно у ведущего они чуть выше, чем у ведомого», — отметила Полунина.

По её словам, в норме острота зрения приравнивается к единице (1,0).

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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