Офтальмолог Полунина рассказала о норме остроты зрения

Врач-офтальмолог Елена Полунина рассказала о норме остроты зрения.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что показатель зависит от ряда особенностей, в том числе от ширины зрачка, состояния роговой оболочки и строения сетчатки.

«У людей с хорошим зрением показатель равен 100%, но нередко может достигать 150% или 200%. Выявленные характеристики бывают неодинаковыми у каждого глаза — обычно у ведущего они чуть выше, чем у ведомого», — отметила Полунина.

По её словам, в норме острота зрения приравнивается к единице (1,0).

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.