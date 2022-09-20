Психолог Комарова рассказала, как родители могут помочь первоклассникам

Екатерина Комарова, психолог, эксперт сервиса для образовательных учреждений «Актион Образование», рассказала, как родители могут помочь первоклассникам.

В беседе с kp.ru она заявила, что любовь и поддержка — прекрасная опора для здоровья детей. Как считает эксперт, также необходимо, чтобы ребёнок соблюдал режим занятий и отдыха, а дополнительными кружками и секциями можно заняться со второго класса.

Кроме того, Комарова посоветовала следить за состоянием и настроением ребёнка, поскольку дети не жалуются без причины.

По словам эксперта, не менее важно научить первоклассника правильно реагировать на успехи и неудачи — ребёнок не должен бояться ошибаться.

Свою роль играет и взаимодействие с классным руководителем, добавила Комарова.

Со своей стороны, Арина Кисель, практический психолог, преподаватель Международной педагогической академии дошкольного образования, выразила уверенность, что если ребёнок посещает детсад, то дополнительные занятия в кружках по подготовке к школе не требуются.

«Современный детский сад — это уже и есть первая ступень образования и воспитания, где подготовка детей к обучению в школе осуществляется на занятиях на основе привычных для них видов деятельности: игры, рисования, лепки, конструирования, пения, танцев, проведения опытов», — пояснила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Ранее проректор по обучению и развитию Академии «Ростеха» Юлия Шикова рассказала, как помочь детям делать домашние задания.