Проректор Шикова рассказала, как помочь детям делать домашние задания

Проректор по обучению и развитию Академии «Ростеха» Юлия Шикова рассказала, как помочь детям делать домашние задания.

«Представьте, что вы закончили рабочий день, пришли домой, поужинали — и снова работать. Доделывать офисные дела, разбирать почту, дописывать отчёт, а ещё нужно готовить, убирать, стирать и т.д. Отложить нельзя, завтра это всё с тебя спросят», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, школьник сталкивается с такой ситуацией ежедневно, поскольку после учёбы и обеда ему снова нужно заниматься.

Шикова советует объяснить детям, что сначала стоит сделать большие дела, а затем — по мере важности.

«Помним, что для ребёнка важна мотивация в освоении нового дела. Особенно хорошо работает «как взрослые», но могут быть и другие варианты», — добавила эксперт.

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