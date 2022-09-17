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Проректор Шикова рассказала, как помочь детям делать домашние задания

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Проректор по обучению и развитию Академии «Ростеха» Юлия Шикова рассказала, как помочь детям делать домашние задания.
Проректор Шикова рассказала, как помочь детям делать домашние задания
  • Gettyimages.ru

«Представьте, что вы закончили рабочий день, пришли домой, поужинали — и снова работать. Доделывать офисные дела, разбирать почту, дописывать отчёт, а ещё нужно готовить, убирать, стирать и т.д. Отложить нельзя, завтра это всё с тебя спросят», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, школьник сталкивается с такой ситуацией ежедневно, поскольку после учёбы и обеда ему снова нужно заниматься.

Шикова советует объяснить детям, что сначала стоит сделать большие дела, а затем — по мере важности.

«Помним, что для ребёнка важна мотивация в освоении нового дела. Особенно хорошо работает «как взрослые», но могут быть и другие варианты», — добавила эксперт.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о формате курса волонтёрства в школах.

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