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При столкновении автобуса и грузовика на Урале пострадали пять человек

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В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Берёзовском Свердловской области пострадали пять человек.
При столкновении автобуса и грузовика на Урале пострадали пять человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал e1.ru со ссылкой на региональное отделение ГИБДД.

«По предварительным данным, водитель пазика ехал в направлении Режевского тракта и при совершении обгона въехал в КАМАЗ, который находился впереди и совершал поворот налево», — заявил представитель госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что в результате ДТП в Бабаюртовском районе Дагестана погиб семилетний ребёнок, ещё три человека, включая двоих детей, пострадали. 

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