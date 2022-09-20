При столкновении автобуса и грузовика на Урале пострадали пять человек

В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Берёзовском Свердловской области пострадали пять человек.

Об этом сообщает портал e1.ru со ссылкой на региональное отделение ГИБДД.

«По предварительным данным, водитель пазика ехал в направлении Режевского тракта и при совершении обгона въехал в КАМАЗ, который находился впереди и совершал поворот налево», — заявил представитель госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что в результате ДТП в Бабаюртовском районе Дагестана погиб семилетний ребёнок, ещё три человека, включая двоих детей, пострадали.