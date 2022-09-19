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В Дагестане в результате ДТП погиб ребёнок и пострадали три человека

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В результате ДТП в Бабаюртовском районе Дагестана погиб семилетний ребёнок, ещё три человека, включая двоих детей, пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.
В Дагестане в результате ДТП погиб ребёнок и пострадали три человека
  • РИА Новости

По данным ведомства, водитель автомобиля Daewoo Matiz выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем ГАЗ-3302.

«В результате ДТП семилетний мальчик, находившийся в Daewoo Matiz, от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Водитель Daewoo Matiz, а также дети семи и восьми лет госпитализированы.

Ранее стало известно, что в Башкирии в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли четыре человека.

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