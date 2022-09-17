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В Башкирии в результате ДТП погибли четыре человека

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В Башкирии в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли четыре человека.
В Башкирии в результате ДТП погибли четыре человека
  • РИА Новости

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Авария произошла около 02:00 на трассе Кропачёво — Месягутово — Ачит. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и машина столкнулась со столбом освещения. Водитель и три пассажирки скончались на месте.

Причины ДТП устанавливаются. Ход расследования контролирует прокуратура.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане в этом году сократилось число ДТП.

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