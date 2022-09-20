В Москве обновлено более 23 млн квадратных метров асфальта

Специалисты столичных городских служб обновили свыше 23 млн кв. м асфальта к осенне-зимнему периоду.

Об этом сообщает «Москва 24».

«Всего обновили свыше 23 млн кв. м асфальта. Выполнены работы на участках Бульварного и Кремлёвского кольца, ТТК и МКАД, на Рязанском и Кутузовском проспектах, Ярославском шоссе. Завершаются мероприятия на отдельных объектах в административных округах», — отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, при ремонте применяются современные технологии и асфальтобетонные смеси собственного производства.

Ранее в Москве запустили горячую линию, куда жители столицы могут сообщить о неполадках с отоплением.